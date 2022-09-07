"Сегодня мы делаем все, чтобы наши основные курорты принимали гостей весь год. При этом развиваем потенциал и других территорий на побережье и в предгорье. Работаем по всем направлениям — пешеходные маршруты, винный, экологический и агротуризм. С каждым годом они пользуются все большим спросом. К тому же, круглогодичный отдых обеспечивает занятость в отрасли, а, значит, стабильность — экономике края", — цитирует пресс-служба губернатора Вениамина Кондратьева.

По его словам, в регионе расположены три курорта федерального значения — Сочи, Анапа и Геленджик, которые принимают основную часть туристов.

Кроме того, на Кубани планируют создание двух курортных кластеров: "Абрау-Утриш", на который выделили средства из федерального бюджета, и "Долина Васта" — круглогодичный, горный и бальнеологический курорт — продолжение "Розы Хутор". Для реализации проектов создана рабочая группа, в которую вошли представители АО "Корпорация Туризм.РФ" и администрации края.

Всего в крае работают порядка 11 тыс. средств размещения на более чем 500 тыс. мест.

Как сообщалось, по итогам 2021 года регион посетили 16,5 млн отдыхающих.