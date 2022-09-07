"Да, безусловно, мы рассчитываем, что все будет выполнено, несмотря на все трудности, которые имеют место быть, в первую очередь это 11 аэропортов юга и центра России, которые закрыты. Но поскольку мы обещали президенту выполнить перевозку не менее 100 млн пассажиров, мы это сделаем", — сказал замглавы Минтранса Игорь Чалик на сессии ВЭФ-2022.

"Может быть, немножко изменится соотношение внутренних и международных (перевозок — ИФ). Мы сейчас уже видим, что ту задачу, которая была по международным перевозкам, она уже выполнена: мы обещали не менее 10 млн, но на сегодня уже 11 млн пассажиров перевезли", — добавил он.

По итогам 2022 года все российские авиакомпании могут перевезти 100 млн человек, говорил в апреле глава Минтранса Виталий Савельев — это на 10% меньше, чем в 2021 году. Аналитики телеграм-канала "Твердые цифры" в августе давали более скромные прогнозы: по их мнению, будет перевезено 95 млн человек, что на 14% меньше, чем год назад. 82 млн пассажиров, как ожидается, будет перевезено внутри РФ (-6%), 13 млн — на международных рейсах (-42%).