"Тела погибших доставили в поселок Ключи", — говорится в сообщении.

Спасатели, организовывавшие эвакуацию тел с вулкана, также доставлены в поселок.

"Губернатором Камчатского края принято решение о задействовании в операции по эвакуации тел с вулкана Ключевской вертолета компании "Витязь-Аэро". На сегодня у пилотов только этой компании есть допуск на работу на высоте свыше четырех тысяч метров. Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.

По его данным, в среду тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда вылетят на базу на борту Ми-8 МЧС.

Средства на оплату работы нескольких вертолетов, задействованных в операции по спасению и эвакуации, были выделены из бюджета Камчатского края.

3 сентября 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид — девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по словам его спустившегося коллеги, когда он уходил, товарищ признаков жизни уже не подавал.

До трех выживших спасатели добрались во вторник, их эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС в ближайший населенный пункт (поселок Ключи). У выжившего гида обморожены пальцы рук и ног, он госпитализирован в хирургическое отделение. Двое туристов здоровы.

По данным СКР, погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь и Магнитогорск.

Следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек" и "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.