"Сегодня в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко заключил соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ"", — говорится в сообщении.

Документ направлен на развитие взаимодействия правительства края и корпорации в области внутреннего и въездного туризма.

В соглашении говорится, что в Хабаровском крае планируется развивать проекты по созданию набережной реки Амур в областном центре, сооружению спортивно-туристического комплекса "Хехцир", а также обустройству рекреационно-морской территории "Дюанка" в Ванинском районе. Общий объем инвестиций должен составить около 25 млрд рублей.

"Перед нами стоит важнейшая задача перезагрузки индустрии путешествий и гостеприимства. Сейчас все усилия нашего правительства направлены на восстановление и развитие туротрасли и инфраструктуры, организацию качественного и доступного отдыха для жителей, гостей Хабаровского края и популяризацию его туристическогопотенциала", — отметил губернатор.