"Мастер-план реновации города Циолковский начнут готовить в 2023 году, а космодром Восточный будут развивать как точку промышленного туризма", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

Стороны обсудили, что в целях реализации стратегии развития ЗАТО Циолковский будет организована работа по формированию мастер-плана города. Глава Амурской области предложил включить в рабочую группу по разработке мастер-плана и других проектов развития города представителей Роскосмоса.

"Долгосрочный план развития Циолковского сейчас затрагивает новую часть города. В общем перечне находится 24 объекта в строящимся жилом микрорайоне. При этом, понимаем, что нельзя забывать и про создание комфортной среды для жителей старого района Циолковского. Сейчас реконструкции и модернизации там требуют стадион, центр досуга, коммунальные сети, школа. По поручению президента проработали вопрос с привлечением финансирования на их реализацию. Сделать это рассчитываем за счет федеральных программ. В связи с этим предлагаем также включить эти объекты в долгосрочный план для комплексного видения развития города", — сказал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.

Говоря о перспективах развития промышленного туризма в Амурской области, стороны решили сформировать "дорожную карту" по реализации концепции промышленных туров на космодром Восточный.

"В перспективе данный маршрут будет включен в перечень национальных туристических маршрутов России", — отметили в "Роскосмосе".

"Отдельно рассмотрен вопрос участия ЗАТО Циолковский в качестве пилотного города в программе по сервисно-инфраструктурному развитию городов высокой концентрации научно-технологического потенциала. Для реализации проекта формируется региональная команда из числа органов власти Амурской области и ЗАТО Циолковский, а также представителей Госкорпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении.