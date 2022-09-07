Подписи в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) поставили гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский и глава ОАК Юрий Слюсарь в присутствии вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В соответствии с соглашением в 2023-2030 годах группа "Аэрофлот" получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214.

Предполагается, что в 2023 году будут поставлены первые два SSJ-NEW, начиная с 2024 года планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214.

Подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планируется до конца текущего года, заявил Слюсарь, слова которого приводятся в совместном пресс-релизе "Ростеха" и "Аэрофлота".

"Контракт станет основным для фондирования из ФНБ: государство будет субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки", — заявил Мантуров.

В связи с тем, что первые серийные машины всегда дороже, на первоначальном этапе разница между поставочной ценой и фактической себестоимостью будет компенсироваться из бюджета, пояснил он. С увеличением серийности от такой меры государство будет уходить. Совместно с Минфином и Минэкономразвития, по словам Мантурова, "проводится работа по оптимизации процедур предоставления средств ФНБ для программы обновления парка".

Он также сообщил, что стоимость соглашения "Аэрофлота" и ОАК составляет более 1 трлн рублей.

"Более триллиона рублей контракт, такого не было еще в истории никогда", — сказал он.

До этого в последний раз крупные соглашения между "Аэрофлотом" и ОАК были подписаны в 2018 году. В рамках ВЭФ компании договорились о поставках в 2019-2026 годах ста "Суперджетов". В том же году был заключен контракт на поставку в 2020-2026 годах 50 МС-21 (серийное производство этого лайнера пока не началось).

"На смену самолетам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства, — заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. — Отмечу, что все самолеты будут поставлены ("Аэрофлоту" — ИФ) в импортзамещенном виде: с бортовыми системами и агрегатами российского производства".

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

На конец прошлого года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 356 воздушных судов: около 80% из них составляли Boeing и Airbus, 20% — SSJ100.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".