Соглашение об этом между компанией и властями Сахалинской области было подписано во вторник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

В кулуарах ВЭФ Лимаренко сообщил "Интерфаксу", что "Мантера-групп", управляющая горнолыжным курортом "Красная Поляна" в Краснодарском крае, займется "освоением дальнейших объемов на курорте "Горный воздух".

В частности, по словам губернатора, за пять лет планируется довести протяженность горнолыжных трасс с нынешних 35 км до 90 км и создать туристическую инфраструктуру на территории свыше 100 га.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что "Мантера-групп" планирует инвестировать средства в создание объектов гостиничной и туристической инфраструктуры. Объем инвестиций не уточняется.

Как сообщалось, территория опережающего развития ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма.

В июле текущего года пресс-служба областного правительства сообщала, что в ТОР "Горный воздух" зарегистрировано 29 резидентов, которые собираются вложить в реализуемые проекты 23,4 млрд рублей и создать 1,8 тыс. рабочих мест. Из этого объема на июль 2022 года резиденты фактически вложили 8,6 млрд рублей инвестиций. Полностью реализованы 7 инвестпроектов: ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, учебно-тренировочный центр, гостиницы, торгово-развлекательный центр и административно-деловое здание.

По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО "Мантера-групп" принадлежит Роману Баталову.