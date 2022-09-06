"Если посмотреть на статистику пассажиропотока за последние, ну, в общем, наверное, 9 месяцев, с учетом глобальных изменений, которые произошли, видим существенный тренд, в котором аэропорты и авиация Дальнего Востока выделены в отдельный сегмент — это растущий сегмент. То есть если мы за 9 месяцев этого года по отрасли видим падение, без учета закрытых аэропортов, на 2%, то, если смотрим на аэропорты Дальнего Востока, темпы роста там начинаются от 10 до 20%", — сказал Чудновский, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) во вторник.

Все крупные проекты, связанные развитием аэродромной инфраструктуры на Дальнем Востоке, несмотря на внешнеполитическую обстановку, не приостановлены, более того — "двигаются опережающими темпами", добавил он.

"Могу сказать это по нашим трем объектам, которые делаем сами и вместе с "Новапортом": это Магадан (вышли с проектом из Главгосэкпертизы, скоро начнем стройку), Благовещенск (заходим на экспертизу), Камчатку активно строим", — сказал Чудновский.