"Мы хотели бы обозначить позицию по налоговым предложениям. В 2021 году у нас уже были существенно повышены критерии отнесения бизнеса к упрощенной системе налогообложения: по выручке со 150 млн до 200 млн, по занятым в отрасли критерием является 130 человек. И предлагаемые дальнейшие повышения в настоящее время являются нецелесообразными. То же самое касается обновления ставки НДС для туроператоров, а что касается гостиничного бизнеса и применения, то там разъяснения по налоговой ставке были сделаны ФНС", — сказал он, комментируя соответствующие предложения представителей бизнеса.

По словам Лаврова, если предоставлять налоговые льготы для отдельной отрасли, то это приведет к дифференциации в налоговых режимах, крайнему усложнению налогового администрирования и повлечет за собой большие выпадающие доходы из бюджета.

В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заметил, что разъяснения для гостиничного бизнеса в части НДС следует предоставить турбизнесу в конкретной формулировке, которую нельзя будет трактовать двояко.

"И, конечно же, когда у нас в стране развиваются, например, курортные крупные проекты, которые в том числе будут работать по системе "все включено", то там в периметр объектов выручки входят, по сути, все услуги, которые создаются в этом отеле. И, в общем-то государство заинтересовано в том, чтобы развивались новые современные крупные отели. Мне казалось, что было бы логично, если бы ставка нулевая НДС распространялась на все услуги в гостинице", — пояснил он.

Как отметил Прасов, из-за того, что услуги гостиниц не попадают под нулевую ставку НДС, отельерам приходится вести раздельный учет, а это влечет за собой создание дополнительных рабочих мест в части учета, а для контрагентов – отдельные строки в документации.

Что касается обнуления НДС для туроператоров, которое отложено на неопределенный срок, то, по мнению Прасова, такая льгота очень пригодилась бы компаниям, которые формируют турпакеты на Дальний Восток.

"И в данном случае, если у них все составляющие турпродукта будут без НДС, а после сбора продукта воедино сверху добавляется 20%, то получится, что поездка на Дальний Восток станет просто на 20% дороже. Я не думаю, что выпадающие доходы из бюджета будут существенными", — сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Прасов также попросил уравнять единый социальный налог (ЕСН) для малого и среднего бизнеса. Сейчас он составляет 15% для малого и 30% для среднего предпринимательства.