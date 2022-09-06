"Базовый сценарий — индексация всех видов проездных билетов на 8,22%, на официальный индекс потребительских цен", — сказал Матвеев.

Позднее он подтвердил "Интерфаксу", что разовая поездка на метро может подорожать с 65 до 70 рублей, первая поездка при оплате электронным кошельком "Подорожник" — примерно до 49 рублей.

Матвеев подчеркнул, что тариф еще не сформирован, речь идет только о предложениях.

"Мы даем комитету по тарифам расходы, даем предложения — они дальше определяются, и губернатор потом принимает решение. Пока это просто в рамках ИПЦ повышение", — сказал он.