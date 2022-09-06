"Полетная программа на блочной перевозке на прямых рейсах Nordwind Airlines из Москвы в Варадеро запланирована с 1 октября по 14 мая 2023 года, на курорт Кайо-Коко – со 2 октября по 14 мая. Вылеты в Варадеро – 4 раза в неделю, в Кайо-Коко – 3 или 4 раза в неделю", — говорится в сообщении.

Ранее о возобновлении программ на Кубу объявили туроператоры Pegas Touristik и Anex Tour.

"Недельный тур в популярный отель Iberostar Daiquiri 4* на Кайо-Коко ("все включено") обойдется у Coral Travel от 209 тыс. рублей на двоих, в отель Pullman Cayo Coco 5* ("все включено") – от 237, 8 тыс. рублей на двоих. Подобные программы на Новый год с вылетом 25 декабря в отель Starfish Cayo Guillermo 4* будут стоить от 253,4 тыс. рублей на двоих. Стоимость аналогичных туров с вылетом 28 декабря начинается от 359 тыс. рублей на двоих", — сообщает АТОР.

В ассоциации добавили, что недельные туры в Варадеро с вылетом 1 октября будут стоить от 200 тыс. рублей на двоих (отель Sol Varadero Beach Adults Only 4*, "все включено"). Всего в ассортименте туроператора 100 отелей.

"Старт продаж показал, что интерес к направлению есть, тем более что зимой список курортных мест, где тепло, короче, чем летом. Бронируют отели четыре и пять звезд, чаще всего запрашивают десятидневные туры", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Coral Travel.

Авиакомпания Nordwind с 1 октября возобновит авиасообщение с Кубой, которое было прервано в марте 2022 года из-за санкций против российской авиаотрасли, введенных Евросоюзом и США. Рейсы в Варадеро и на Кайо-Коко будут выполнять лайнеры Вoeing 777-300ER, время в пути составит 13 часов.