В августе этого года пассажиропоток аэропорта вырос на 47% год к году — до более 573 тыс. человек.

Средняя заполняемость пассажирских самолетов в августе 2022 года превысила 80%, самыми популярными по-прежнему оставались маршруты в страны Средиземноморья. В прошлом месяце пассажиры чаще всего пользовались услугами латвийской национальной авиакомпании airBaltic (310,8 тыс. человек, 54,2% пассажиропотока) и Ryanair (164 тыс., 28,6%)

Количество рейсов в августе составило 5,113 тыс. (рост на 5%), за восемь месяцев — 31,2 тыс. (рост в 2,3 раза).

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.