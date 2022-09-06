В телеграм-канале парка сообщается, что фестиваль "Осень в "Швейцарии" будет приурочен к 100-летию джаза в России.

"Три дня на главной сцене и на площадках парка будут звучать ведущие коллективы, музыканты и солисты страны. По доброй традиции в фестивале примет участие звезда мирового джаза Игорь Бутман и его квинтет", — говорится в сообщении.

В программе также запланированы мастер-классы и творческие встречи.

Отмечается, что фестивальная программа позволяет познакомиться с различными стилями джаза, приобщить к культуре этого музыкального направления и взрослую, и детскую аудиторию.

Фестиваль проводится во второй раз, уточнили "Интерфаксу" в отделе по культурно-массовой работе парка.

Парк "Швейцария" расположен вдоль реки Оки. В 2021 году после масштабной реконструкции он открылся в обновленном формате.