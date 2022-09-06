"Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону, чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России во Владивостоке.

Он подчеркнул, что развивая сферу туризма, нужно в первую очередь исходить из интересов граждан.

"Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест", — сказал президент.

Он отметил, что у России здесь колоссальный потенциал в развитии туризма, и у каждого региона свои уникальные преимущества.

"Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые еще только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх", — сказал Путин.