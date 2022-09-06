СК "Совкомбанк Страхование" обязуется выполнить все обязательства по заключенным договорам.

Лимит ответственности страховщика по полисам составляет 350 тыс. рублей.

Трагедия на вулкане 3 сентября произошла с группой из 12 человек. 3 сентября девять из них, в том числе двое гидов, начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. В этот же день на высоте более 4 тыс. метров при падении с высоты пять человек погибли. В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы, а один из гидов, по словам его вернувшегося 5 сентября коллеги, не подавал признаков жизни.

Таким образом, погибли девять человек. До оставшихся туристов спасатели добрались во вторник, 6 сентября, их эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС в ближайший населенный пункт — поселок Ключи.

По данным Следственного комитета, погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из Москвы, Новосибирска, Гуся-Хрустального, Камня-на-Оби, Электростали и Магнитогорска.

По данным страховщика, 11 человек из группы имели полисы страхования туристов. По информации "Совкомбанк Страхования", страховка, в том числе покрывает расходы на экстренную медицинскую помощь, транспортировку, репатриацию, организацию поисково-спасательных работ на медицинские препараты.

По факту трагедии СКР расследует два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек" и "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4,8 тыс. метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.