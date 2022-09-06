"В Петербурге одобрили инициативу по ограничению запуска воздушных шаров", — говорится в сообщении.

На заседании совета участники отметили, что воздушные шары часто используют как на торжественных мероприятиях, так и на фестивалях, флешмобах и прочих акциях, что вредит природе.

"Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев", — цитирует пресс-служба начальника управления экологического просвещения и внешних связей комитета по природопользованию Марину Савченко.

Уточняется, что отправленные в воздух шары рано или поздно падают на землю и могут стать причиной травм и гибели животных. Особенно вредны светошары, так как в них содержатся батарейки, которые относятся к отходам II класса опасности.