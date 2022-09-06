В ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что развитию снегоходного туризма в России мешают сложности в получении прав на снегоход.

По словам главы региона, в настоящее время, прежде, чем получить право управления снегоходом, сначала нужно выучиться на тракториста-механизатора, в то время, как во всем мире достаточно обладать водительским удостоверением категории "В".

Кроме того, Цивилев отметил, что полномочия по контролю за снегоходном туризмом находятся в департаменте растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза.

Губернатор предложил передать эти полномочия в ГИБДД.

Также он предложил урегулировать понятие "организованная снегоходная трасса". Цивилев выдвинул идею реализовать эти изменения на Кузбассе в качестве пилотного региона.

"Пилотных регионов не нужно. Мне кажется, все, что вы предложили, находится в области здравого смысла, и нужно отразить это в перечне поручений и реализовывать сразу по всей стране", — отреагировал Путин.