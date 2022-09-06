"Мы рассматриваем любые вариации, в том числе, конечно же, отечественную технику. Когда она будет доступна на рынке, мы, безусловно, обратимся к производителям и будем работать с ними", — сказал Маттис.

Он отметил, что в текущей ситуации все российские авиакомпании изучают возможность обновления парка самолетами отечественного производства.

"Nordwind здесь не исключение, по большому счету. Больше того, и Росавиация интенсивно опрашивает все авиакомпании, о каком флоте идет речь в некой перспективе — пяти или, скажем, десяти лет. Мы такие цифры озвучили и для себя, и для регулятора", — сказал он.

По словам Маттиса, разбирать самолеты на запчасти для поддержания авиапарка в условиях санкций Nordwind не планирует. Возможность консолидации с авиакомпаниями со схожей бизнес-моделью также не рассматривается. "Мы работаем со своим парком на сегодняшний момент. Мы считаем, что этого пока достаточно", — сказал он.

Nordwind базируется в московском "Шереметьево". Компания связана с туроператором Pegas Touristik.

После начала спецоперации на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.