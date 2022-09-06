Скульптура украшала знаменитый орган собора и теперь возвращается под его своды почти 80 лет спустя. 10 сентября в 18 часов путти займет свое место в органном зале, и музыкальной иллюстрацией к этому историческому событию станет концерт ансамбля VivaMuse и титулярного органиста Кафедрального собора Евгения Авраменко, говорится в пресс-релизе.

"Путти — обнаженный маленький мальчик с крыльями и без — традиционный образ барочных интерьеров. В Кафедральном соборе такие движущиеся фигуры были частью убранства органа работы Иоганна Мозенгеля, изготовленного в 1718-1721 годах. Скульптуры поворачивались и "играли" на музыкальных инструментах. В результате налетов английской авиации в августе 1944 года все они были утрачены вместе с органом Мозенгеля: здание собора выгорело изнутри", — поясняет пресс-служба.

Около 30 лет назад один из ангелов, напоминающих фигуры на архивных фотографиях, попал в частную коллекцию. Руки ангела были соединены деревянными шпунтами. В ладонях оставались фрагменты барабанных палочек, внизу сохранился элемент сиденья, а сам путти, выполненный из дерева, был отмечен следами пожара, полностью потеряв красочный слой.

Так как в Кенигсберге было два органа с движущимися элементами, причастность путти к инструменту Мозенгеля решили проверить при помощи искусствоведческой экспертизы в 2022 году. Она не только подтвердила то, что ангел находился на фасаде инструмента. Удалось установить и имя автора. Им был скульптор и резчик по дереву Маттиас Пертцель, официально работавший в Кёнигсбергском соборе с 1718 года, когда Мозенгель начал проектировать орган.

После получения всех свидетельств сомнений не осталось: ангела решено было вернуть домой. Собор приобрел путти из частной коллекции при участии благотворителей.

Кафедральный собор был основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". Алтарная часть была место погребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году с внешней стороны северного нефа был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен выдающийся философ Иммануил Кант.

В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор полностью воссоздан в первозданном виде. Орган был воссоздан и смонтирован в 2006 году специалистами германской фирмы "Александр Шуке".

В соборе открыт музей Канта. Помимо этого в нем действуют православная и евангелическо-лютеранская часовни, создано два концертных зала. Собор стал настоящей жемчужиной в историческом прошлом Калининградской области. Остров Канта и сооружение стали местом паломничества туристов.