"Сегодня эффективно работает мера поддержки по строительству гостиниц от 120 номеров через субсидирование кредитной ставки и вхождение в капитал. Но нам надо поддерживать и небольшие отели, это особенно актуально для Дальнего Востока, это можно делать за счет такой меры, как капитальный грант для гостиниц до 120 номеров", — сказал Кожемяко во вторник во Владивостоке на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России.

По словам Кожемяко, следует предусмотреть, чтобы инвестор, построив отель в соответствии с требованиями региона, после сдачи объекта получал от государства возмещение части затрат на строительство, инженерную и коммунальную инфраструктуру, подключение к сетям.

"Это должна быть отдельная программа, так как это одно из самых больших препятствий для строительства гостиниц", — полагает он.