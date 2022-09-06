"Мы готовы предложить уникальный тип круизного продукта, а именно — совмещенный морской круиз по Каспийскому морю с возможностью посещения нескольких стран и речной — по Волге", — сказал Бабушкин.

Он уточнил, что в рамках этого круиза туристы смогут посетить Астрахань, Актау (Казахстан), Энзели (Иран), Баку (Азербайджан) и Махачкалу (Дагестан).

Бабушкин выразил уверенность в том, что реализация Каспийского круиза даст импульс развитию транспортной отрасли, индустрии сервиса, развитию событийного и культурно-исторического туризма.

Также в ходе заседания астраханский губернатор отметил, что настоящее время в России активно развивается внутренний туризм, и за последние десять лет туристский поток увеличился почти в два раза.

Глава Астраханской области внес предложения по совершенствованию инфраструктуры для туристических автомобильных перевозок, разработки комплекса мер по созданию сети многофункциональных объектов туристической инфраструктуры придорожного сервиса в целях развития автомобильного туризма, создания единой цифровой платформы для реализации железнодорожных билетов для туристических операторов, производства пассажирских железнодорожных вагонов для туристических поездов ("круизных" вагонов).

Ранее сообщалось, что организовать Каспийский маршрут планируется на новом лайнере "Петр Великий", строящемся на судостроительном заводе "Лотос" (Астрахань, входит в "Южный центр судостроения и судоремонта" — структуру "Объединенной судостроительной корпорации"). В декабре прошлого года он прошел ходовые испытания.

Лайнер спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей.