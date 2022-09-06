Трасс стала 15-м премьером, которого назначила Елизавета II. Она третья женщина, занявшая этот пост за всю историю Великобритании.

После приема у королевы Трасс отправится в резиденцию на Даунинг-стрит, где приблизительно в 16:00 по местному времени (18:00 мск) ожидается ее первое выступление в качестве премьер-министра.

Ранее в среду Елизавета приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Ожидается, что Трасс уже во вторник проведет назначения в кабинете министров.

Лиз Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Она вступила в консервативную партию в 1996 году. В 2012 году при премьере Джеймсе Кэмероне Трасс получила должность парламентского помощника министра образования, в 2014 году стала министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году премьером Великобритании стала Тереза Мэй, которая назначила Трасс на должность министра юстиции и лорда-канцлера. Во втором кабинете Мэй с 2017 по 2019 годы она занимала должность главного секретаря Казначейства.

После того, как Бориса Джонсона избрали на пост премьера, Трасс заняла должность министра внешней торговли и председателя Торгового совета Великобритании, позднее — министра по делам женщин и равенства. В 2021 году стала главой МИД.

О выдвижении своей кандидатуры на пост лидера тори Трасс заявила 11 июля 2022 года.