"Ежегодный фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО и будет проходить в республике с 6 по 10 сентября. В этом году традиционное мероприятие даст старт празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова", — цитирует пресс-служба министра культуры республики Зарему Бутаеву.

В рамках фестиваля запланированы тематические круглые столы, поэтические чтения, семинары, встречи писателей с преподавателями и студентами вузов и многое другое.

"Отправной точкой чествования векового юбилея станет пленум Союза писателей России во главе с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым. С 6 по 8 сентября в Театре поэзии будет открыта фотовыставка "Поэт аула и планеты"", — говорится в сообщении.

8 сентября на этой же площадке стартует проект "Открытый микрофон" и состоится Вечер российской поэзии.

Как сообщалось, 2023 год будет объявлен в России годом Расула Гамзатова. Основные мероприятия в год 100-летнего юбилея поэта будут проходить на его родине — в Дагестане.

1 июля 2021 года президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании 100-летия дагестанского поэта.

Гамзатов родился 8 сентября 1923 года. За годы творческой жизни из-под пера поэта вышли на русском и аварском языках такие произведения, как "Журавли", В горах мое сердце", "Высокие звезды", "Берегите друзей", "У очага", "Письмена", "Последняя цена", "Сказание".

Поэт награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Андрея Первозванного.

В Дагестане он признан Народным поэтом. Удостоен звания Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий РСФСР, лауреат международной премии "Лучший поэт 20 века".