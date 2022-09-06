Путин поддержал идею расширения практики безвизовых поездок для граждан конкретных стран

"Мы и так это делаем. Для Петербурга, по-моему, это есть. Без виз приходит круизник, люди выходят на берег и какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику. Это только на пользу пойдет", — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма во вторник.
Он также предложил развивать двустороннее сотрудничество с другими странами по поводу установления безвизового режима.
"Я бы предложил не говорить о конкретных (странах, с которыми можно было бы установить безвизовый режим). Не надо никому ничего навязывать. Надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане", — сказал президент.
"По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок тоже надо с МИД посоветоваться", — добавил он.
"В принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю общий принцип у МИД — принцип взаимности. Когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно все эти принципы использовать, когда это на пользу идёт. Если нам что-то мешает, зачем такие принципы? Можно быть погибче", — подчеркнул он.
Ранее на заседании глава Ростуризма Зарина Догузова попросила Путина рассмотреть запуск системы электронных виз для иностранных туристов, который по решению правительства был отложен в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Она отметила, что во всем мире на иностранных туристов смотрят не только как на серьезную часть несырьевого экспорта и зарабатывают на них деньги, но и "как на возможность показать свою страну такой, какая она есть, без фейков и дезинформации".
"Сейчас у нас по понятным причинам въездной турпоток находится на очень низком уровне. И здесь я хотела бы поддержать Сергея Лаврова, который выступил за диспаритет в отношении туристов из тех стран, правительства которых предпринимают в отношении нашей страны недружественные действия. Они наших туристов видеть не хотят, а мы их туристов были бы рады у себя видеть, пусть тратят здесь свои деньги и знакомятся с нашей прекрасной страной", — сказала Догузова.
"Поэтому, Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронных виз и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма. По линии туризма у нас с большинством стран отличные двусторонние отношения, мы активно работаем в многосторонних форматах ШОС, БРИКС, АТЭС, открыты к сотрудничеству со всеми странами на взаимовыгодной основе", — добавила глава Ростуризма.
В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса.
Виза позволит въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях. Срок оформления однократной визы должен составить не более 4-х календарных дней, она будет действовать 60 суток и позволит находиться в России 16 суток. Виза будет оформляться на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составит $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.