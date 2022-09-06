Путин поддержал идею расширения практики безвизовых поездок для граждан конкретных стран

"Мы и так это делаем. Для Петербурга, по-моему, это есть. Без виз приходит круизник, люди выходят на берег и какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику. Это только на пользу пойдет", — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма во вторник.

Он также предложил развивать двустороннее сотрудничество с другими странами по поводу установления безвизового режима.

"Я бы предложил не говорить о конкретных (странах, с которыми можно было бы установить безвизовый режим). Не надо никому ничего навязывать. Надо просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане", — сказал президент.

"По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок тоже надо с МИД посоветоваться", — добавил он.

"В принципе я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю общий принцип у МИД — принцип взаимности. Когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно все эти принципы использовать, когда это на пользу идёт. Если нам что-то мешает, зачем такие принципы? Можно быть погибче", — подчеркнул он.

Ранее на заседании глава Ростуризма Зарина Догузова попросила Путина рассмотреть запуск системы электронных виз для иностранных туристов, который по решению правительства был отложен в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса.