"За лето этого года Карачаево-Черкесию посетили 357 тыс. туристов, что на 55,2% больше, чем в летнем сезоне прошлого года", — сказал сотрудник министерства.

Он отметил, что с начала 2022 года крупнейшие курорты Карачаево-Черкесии, включая Домбай, Архыз и туркомплекс "Медовые водопады", посетили 1 млн 511 тыс. человек, что почти на 15% превышает показатели турпотока за январь-август прошлого года.

По мнению специалистов министерства, увеличение турпотока связано с активным развитием туротрасли в республике, строительством объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры.

Ожидается, что в 2022 году курорты Карачаево-Черкесии посетят почти 2 млн человек.