Для этого, по мнению Томенко, нужно, чтобы правительство России проработало вопрос о создании на базе одного из профильных вузов Федерального ресурсного центра по вопросам подготовки туристических кадров.

Он должен будет осуществлять методологическое сопровождение и синхронизацию образовательных программ с реальным запросом на кадры со стороны туристических организаций, отметил губернатор.

"И сделать эту работу при участии Ростуризма. Ростуризм наделить полномочиями по утверждению основных типовых программ и профессионального, и дополнительного образования в своей отрасли", — сказал Томенко.

Кроме того, алтайский губернатор считает, что нужно поощрять тех, кто достигает успехов в сфере развития туризма.

"Есть предложение ввести поощрение трудовых достижений в сфере туризма, включая учреждение или государственных наград, или почетных званий за заслуги в отрасли", — сказал Томенко.

Готовить кадры для туризма должны и в регионах, полагает глава Алтайского края.

Если в регионе по каким-либо причинам такая работа невозможна, то необходимо приглашать специалистов из других мест, добавил он.

"Хорошо, Виктор Петрович, спасибо", — ответил на предложения Томенко президент Владимир Путин.