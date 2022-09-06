По его словам, создание курорта планируется реализовать в несколько этапов.

"Курорт коренным образом может изменить структуру экономики Дагестана и стать драйвером развития в регионе высокотехнологичных индустрий со значительным мультипликативным эффектом", — отметил Меликов.

Он добавил, что потенциал территории позволяет построить объекты общей площадью более 18 млн кв. метров. Это обеспечит создание более 110 тыс. новых рабочих мест.

"Создание курорта позволит занять активную позицию планирования будущего и сформировать совершенно новый взгляд на Кавказ как на территорию безопасного развития инноваций, центра современной культуры и образования", — отметил Меликов.

Как сообщалось, власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году. Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд рублей. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.