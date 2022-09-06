"Я уверена, что совет ЕС одобрит это предложение быстро, и что это произойдет уже на этой неделе. Это будет означать, что утром в понедельник (12 сентября) у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России", — заявила Йохансон журналистам в Брюсселе.

По ее мнению, граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и поездки в страны ЕС не являются базовым правом для российских туристов, а привилегией.

"Граждане России не должны пользоваться упрощенным допуском в ЕС. Приезд туристом в Европейский союз не относится к основополагающим правам", — сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе. По ее словам, "при нынешнем состоянии дел нет основы для доверия или для привилегированных отношений с Россией".

Она объяснила, что приостановка этого соглашения означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы.

Вопрос выдачи Шенгенских виз россиянам широко обсуждался в конце лета и осенью странами ЕС. Представители восточной части блока настаивают на том, чтобы ввести ограничение в виде полного запрета на получение виз россиянами. Однако не все члены ЕС готовы пойти на эту меру.

31 августа страны Евросоюза (ЕС) приняли решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Такой шаг европейских властей увеличит время оформления виз, потребует сбора большего числа документов и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 евро до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до 6 месяцев.

Как прогнозируют туроператоры, долгосрочных и многократных виз шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Вероятнее всего, туристам будет выдаваться однократный шенген строго под даты поездки.

Как сообщалось, российские туристы по состоянию на начало сентября могут обратиться за визами в визовые центры или консульства 17 из 26 стран-членов Шенгенского соглашения. Еще 9 стран прекратили прием документов на туристические визы из-за политической обстановки и взаимной высылки дипломатов, либо не возобновили его после пандемии коронавируса. Это Дания, Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония, причем последняя запретила въезд через свою границу даже с уже выданными эстонскими шенгенскими визами. С действующими шенгенскими визами россияне пока могут въехать во все страны Евросоюза за исключением Эстонии, если виза выдана этой страной.