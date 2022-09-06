"План готов и будет рассмотрен советом директоров в ближайшее время", — сказал Романцов.

Дату заседания совета он не назвал, сообщив лишь, что оно должно пройти этой осенью.

Конкурс на разработку мастер-плана по развитию аэропорта Казани до 2050 года выиграла в феврале 2021 года инжиниринговая компания Netherlands Airport Consultants (NACO). По условиям конкурса, документ должен включать концепцию увеличения пропускной способности аэровокзального комплекса и грузового терминала, оценку перспектив развития аэродромной инфраструктуры с учетом оптимальных решений по функциональному зонированию и планировочной структуре, а также концепцию развития прилегающей к аэропорту территории, включая выставочный центр "Казань Экспо".

Аэропорт Казани имеет ВПП длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.