"Гостинично-туристическая отрасль может решать прикладные задачи, которые стоят перед страной. Первое – это создание новых рабочих мест. С последнего Госсовета по туризму в 2015 году занятость в туризме выросла в 6 раз, с 500 тыс. до 3 млн человек, а в сезон у нас уже работает 4,5 млн. Это более 5% всего трудоспособного населения нашей страны. И вообще за семь лет по динамике роста рабочих мест туризм у нас в стране занял первое место, и мы обогнали даже IT-сектор", — сказала она, выступая на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России, которое проводит во Владивостоке президент РФ Владимир Путин.

Глава Ростуризма добавила, что, как показало совместное исследование с ВШЭ, в сфере туризме в среднем по стране одно рабочее место гарантированно создает еще порядка полутора рабочих мест в смежных отраслях.

"Благодаря туризму у нас обеспечивается около 10 млн рабочих мест, значительная часть которых приходится на малые города. По этому показателю мы даже несколько превышаем показатели такой важной отрасли, как стройка. Отрасль туризма в плане профессий очень разнообразная. У нас десятки специальностей, большинство из них очень творческих, креативных. Найти для себя работу в отрасли могут как молодые ребята, так и люди старшего поколения. Сейчас каждый третий работник отрасли – это молодые ребята, всего 1,2 млн молодых на текущий момент работает в отрасли. И мы понимаем, что количество занятых может ежегодно расти на 10-15% за счет продолжения действующих мер поддержки и дальнейшей реализации новых программ и проектов", — подчеркнула Догузова.

Она добавила, что объем налогов в туротрасли в прошлом году по данным ФНС составил чуть больше 400 млрд рублей, увеличившись за два года в два раза.

"Дальнейший рост зависит от обеления отрасли и от того, как она будет дальше развиваться. На один рубль налогов в туризме приходится почти три рубля налогов в смежных отраслях. Таким образом в прошлом году туризм повлиял на 1,2 трлн доходов бюджета", — сообщила глава Ростуризма.