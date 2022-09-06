"В этом году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, начатый в 2018 году в ряде регионов. Размер такого сбора — от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. Эффект очевидный. Например, небольшой курортный город Белокуриха в Алтайском крае за счет такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета", — сказал Кожемяко во вторник на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России, которое проводит во Владивостоке президент РФ Владимир Путин.

Он попросил главу государства дать поручение и внести в Госдуму проект федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора.