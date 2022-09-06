Юный калужанин со своим проектом обошел 1,5 тыс. конкурентов и попал в десятку финалистов всероссийского конкурса детских социальных проектов "Мой первый бизнес". В качестве приза ему досталась поездка на Восточный экономический форум во Владивосток и участие в работе секции "ВЭФ.Юниор". Во вторник на полях форума с ним встретился губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Мы с Тимуром "Открываем Калугу вместе". Он показал свой проект — чат-бот в Telegram для туристов, которые хотят посетить Калужскую область. Спасибо за помощь в продвижении нашего родного региона!", — сказал губернатор.

Секция "ВЭФ.Юниор" объединила активных и талантливых старшеклассников со всей страны. Им предстоит обсудить вопросы участия подрастающего поколения в развитии Дальнего Востока и укрепления социально-экономического потенциала России. Они проведут тематические проектные лаборатории под руководством специалистов департамента довузовского образования, чтобы продемонстрировать свой вариант развития макрорегиона.