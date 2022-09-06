"Одна их самых популярных мест поддержки — кешбэк, возврат части стоимости поездки, его надо продолжать, но требуется доработать технические решения", — сказал Кожемяко во вторник на заседании президиума Госсовета по развитию туризма в России, которое проводит во Владивостоке президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в ряде случаев стимулирование через возврат средств туристам ведет к простому повышению стоимости этих услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые и так пользуются спросом и не требуют дополнительного стимулирования.

"Мы считаем, что этот спрос нужно не просто поддерживать, но его формировать, предусматривать возможности гибкого применения возврата за путешествия в зависимости от маршрута и сезона", — сообщил губернатор.

Кожемяко напомнил, что с 1 октября на Дальнем Востоке начинает действовать повышенный размер возврата до 40 тыс. руб. и предложил распространить повышенный кешбэк для поддержки перспективных видов туризма — круизного, экологического, туры по знакомству с бытом коренных малочисленных народов, путешествиям по местам боевой славы.

Губернатор также предлагает дополнительно профинансировать детский кешбэк — возврат 50% стоимости летнего отдыха в детском лагере.

"Сузив применение туристического кешбэка, высвободившиеся средства предлагаем направить на увеличение номерного фонда в регионах, создавать гостиницы, быстровозводводимые модульные отели, кемпинги, глэмпинги, это пользуется спросом, это быстрые победы", — сказал он.