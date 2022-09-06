С 8 по 21 сентября пройдет открытое интернет-голосование, в результате которого будет определен "Самый популярный проект". Уникальные маршруты должны быть рассчитаны не менее чем на четыре часа и охватывать не менее трех точек.

Участники конкурса — гиды, краеведы и исследователи Петербурга — уже презентовали свои экскурсии по принципу питч-сессий перед экспертами отрасли 4 и 5 сентября. Жюри оценило проекты по десятибалльной шкале.

Победителем в номинации "Выбор турбизнеса" стал Артём Даценко с программой "Кронштадт глазами Галины Вишневской". Второе место разделили между собой Дмитрий Козлов с программой "Какие планы?" и Мария Дмитриева, представившая "Один день в дворянской усадьбе. Бал в усадьбе Марьино".

Также жюри отметило экскурсии "Тройка. Семерка. Туз. Тайны Пиковой дамы", "Благородная Бухара и столица Российской империи", "Мур-мурные прогулки по Санкт-Петербургу", "Старая Гатчина. Дома и люди", "Барно-гастрономический Петербург", "Санкт-Петербург в кино. Майор Гром", "Петербургские кутежи" и другие.

Впервые конкурс авторских экскурсий "Туристическая витрина" состоялся в 2021 году.