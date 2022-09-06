"Хотим обратить внимание на то, что Россия — страна малых отелей. Эксперты отмечали, что средний номерной фонд отеля — 25-50 номеров, поэтому предлагаем внедрить еще один механизм: выплату грантов на частичную компенсацию затрат на строительство отелей менее 120 номеров", — сказал губернатор.

При этом субсидии предлагается выплачивать только после получения акта ввода здания в эксплуатацию, чтобы избежать недостроев.

Говоря о развитии и строительстве автомобильных дорог, Дрозденко предложил начать субсидировать строительство трасс, ведущих к главным туристическим объектам в регионах РФ.

"Мы предлагаем рассмотреть вопрос выделения субсидий из федерального бюджета на строительство дорог к туристическим объектам, которые являются ключевыми, базовыми туристическими объектами для развития всей отрасли в регионе", — сказал он.

Заседание президиума Госсовета РФ по туризму проходит в рамках ВЭФ.