"Это связано с тем, что оборудование, которое мы должны были получить из Европы, заменили на оборудование, которое завезем из Азии. Из-за этого сроки запуска терминала сдвинутся на несколько месяцев. Для нас это несущественно", — сказала он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник.

Губернатор уточнил, что запустить терминал в работу планируется в первом квартале 2023 года.

Как сообщалось, в марте 2021 года в ходе конкурса был найден инвестор, который достроит новый (второй) терминал в аэропорту Южно-Сахалинска. Им стало ООО "Красинвест" с предложением вложить 12,5 млрд рублей. Сдать терминал в эксплуатацию планировалось в декабре 2022 года. Строящийся пассажирский терминал площадью почти 40 тыс. кв. м позволит обслуживать до 5 млн пассажиров в год.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион в июне прошлого года создали совместное предприятие АО "Восточные ворота страны" с уставным капиталом 13 млрд 171,72 млн рублей, в котором 51% — доля "Красинвеста", 49% — Минимущества Сахалинской области.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может обслуживать более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Оператором аэропорта является принадлежащее областному правительству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск".

Сейчас в черте аэропорта один действующий пассажирский терминал и один недостроенный.