"По итогам 8 месяцев число туристов приблизилось к 1,2 млн путешественников, это на 4,5-4,7% меньше, чем годом ранее. Чуть ниже была загрузка коллективных средств размещения – порядка 80%. На протяжении длительного периода времени была очень невысокая глубина продаж: нам кажется, что зачастую туристы принимали решение буквально за несколько дней до своей поездки", — рассказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Клоков, аэропорт "Храброво" в Калининграде показал увеличение пассажиропотока в первые два месяца года, однако в отдельные месяцы падение числа приезжающих составляло 20-25%. При этом с января по август 2022 года пассажиропоток аэропорта снизился примерно на 4% и составил 2,54 млн против 2,64 млн в прошлом году.

"За июнь-август цифры оказались сопоставимые с прошлым годом, снижение по-моему составило 1,5%", — добавил он.

Замминистра также сообщил, что в этом году существенно вырос пассажиропоток в поездах дальнего следования: за 8 месяцев было перевезено 156 тыс. человек, это на 20% больше, чем годом ранее. В июне-августе рост составил порядка 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее аэропорт "Храброво" отмечал, что падение пассажиропотока связано с закрытием воздушного пространства над аэропортами юга и центральной части России, отменой полетов в Европу для российских авиакомпаний.

Рейсы в Калининград на сегодняшний день выполняются авиакомпаниями России и Белоруссии по измененному маршруту через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря.

Кроме того, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщали о снижении турпотока в Калининградскую область из-за опасений туристов по поводу безопасности региона для путешествий.