"Министерство культуры и туризма Турции начало раскопки порта Соли-Помпейополис, одного из самых важных и крупнейших портов Восточного Средиземноморья II века н.э. Его история насчитывает 1800 лет. Порт находится в городе Мерсин, на юге Турции. Ожидается, что раскопки продлятся около двух месяцев, в течение которых будут восстановлены границы порта и его соединение с колоннадой", — говорится в сообщении.

"Соли-Помпейополис был очень большим городом, а сам порт — важным индикатором экономической деятельности того времени. Это место уже давно было в нашей археологической программе, и вот теперь работа началась", — цитирует пресс-служба руководителя раскопок профессора Ремзи Ягджи.

Видимая длина порта сейчас составляет 160 м из 320. Он двухэтажный и схож со многими римскими портами.

Как отмечается в сообщении, раскопки порта – это сложный и долгосрочный проект, поэтому для публики он будет открываться постепенно, начиная с волнорезов.

Город Соли-Помпейолис был основан родосцами, затем переходил под власть Персии, эллинистов, римлян. Строительство порта началось в 130 году нашей эры. В 525 г. город был разрушен сильным землетрясением.