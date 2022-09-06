Пилоты пассажирских самолетов выйдут на забастовку с 7 по 8 сентября в полночь, пилоты грузовых самолетов планируют провести забастовку с 7 сентября по 9 сентября, говорится в сообщении профсоюза Vereinigung Cockpit.

"Забастовки можно избежать, только если компания представит серьезное предложение", — сказал представитель профсоюза Маттиас Байер.

Пилоты требуют повысить заработную плату на 5,5% до конца этого года, а также провести автоматическую индексацию в следующем году в соответствии с уровнем инфляции.

Авиакомпания ранее предложила повысить зарплату на 900 евро пилотам в подразделениях пассажирских и грузовых перевозок. Lufthansa отмечала, что выполнение требований профсоюза приведет к увеличению издержек на персонал более чем на 40%.

Во вторник Lufthansa сообщила, что продолжит переговоры с профсоюзом, чтобы избежать забастовки, которая приведет к отмене значительного числа рейсов.