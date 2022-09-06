"Продвижение огня по территории Окского заповедника остановлено. За 5 сентября огонь практически не продвинулся, на 6 сентября долгожданное затишье — ночью помог дождик! Интенсивность горения очагов очень сильно снизилась", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в настоящее время продолжаются работы по прокладке минерализованных полос вокруг мест горения.

Окский биосферный заповедник — живописный уголок Мещеры, расположенный в ее юго-восточной части. В нем сохраняются уникальные виды растений и животных, каждую весну в этот край летят тысячные стаи птиц — это гуси, журавли, цапли, разнообразные кулики, чайки, ракши, около сотни видов воробьиных птиц. Эмблемой заповедника стал черный аист, регулярно встречающийся здесь. В лесах, лугах, водоемах заповедника живут и приносят потомство 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб.

Как сообщалось, общая площадь пожара в Окском государственном заповеднике составила 11 тыс. га. В заповеднике действует режим ЧС, его посещения ограничено.