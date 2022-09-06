"Мы рассматриваем порт Байкал как точку притяжения. Маршрут Иркутск — "Тальцы" попал в мастер-план корпорации "Туризм.РФ". Дальше можно водным транспортом попасть в порт Байкал и по железной дороге доехать до Слюдянки и Байкальска. Мне кажется, для туристов это будет хороший познавательный маршрут", — приводятся в сообщении слова Кобзева.

В свою очередь Белозеров заявил о готовности компании поддержать эту идею.

"Внутренний туризм сегодня активно развивается. Включение в туристические маршруты Кругобайкальской железной дороги может стать драйвером для роста пассажирских перевозок и для развития всей сопутствующей инфраструктуры. Готовы поддерживать в этом руководство Иркутской области", — цитирует слова Белозерова пресс-служба.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 год. Длина дороги — 85 км.

Сейчас КБЖД используется для туристических целей.