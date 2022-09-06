"Мы создали единую дальневосточную авиакомпанию (на базе "Авроры" — ИФ) — пора ставить вопрос о создании двух предприятий. Первое — это единый владелец аэродромной инфраструктуры Дальнего Востока и единый оператор", — сказал Сухоребрик, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) во вторник.

"Мы бы хотели стать акционерами (этих предприятий — ИФ), потому что нам нужны слоты", — добавил он.

"Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".