"Клиника была у 17 детей. Их всех, а также педагогов, изолировали. Это не было связано с питанием. Носителя выявили среди персонала", — сказала Моисеева во вторник на пресс-конференции.

Он уточнила, что речь идет о медработнике лагеря, который, согласно правилам, не должен был обследоваться на норо- и ротовирусы. Этот сотрудник приготовил кислородный коктейль, что также не было прописано в нормах, в результате произошла вспышка.

Ранее сообщалось, что в конце июля в лагере "Баранчинские огоньки", расположенном под Нижним Тагилом, норовирусную инфекцию выявили у девяти детей. Лагерь закрыли. В региональном управлении СКР по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал тщательно следить за соблюдением санитарии в детских заведениях и пообещал лично пробовать еду в школьных столовых.