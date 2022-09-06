"Сегодня мы вместе с Русским географическим обществом запустили тематический поезд "Россия в объективе". Дизайн поезда оформили на основе фотографий участников конкурса "Самая красивая страна", — говорится в сообщении.

В вагонах поезда представлены фотографии Эльбруса, озер Байкал и Кезеной-Ам, острова Врангеля, Алтая, плато Путорана, Ленских столбов и Камчатки. Снимки снабжены QR-кодом, отсканировав который, пассажир сможет отправиться "в виртуальное путешествие по стране".

Тематический поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии метро полгода.