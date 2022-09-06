"Это гид и туристка. Оба доставлены в приемный покой краевой больницы им. Лукашевского. Девушка от медицинской помощи отказалась. У гида — обморожения 1-2 степени пальцев обеих кистей и обеих стоп, лица (левая щека) 1 степени", — говорится в сообщении.

Гид с обморожениями госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

По данным регионального Минздрава, третий выживший — житель поселка Ключи Усть-Камчатского района, — остался в этом населенном пункте. За медицинской помощью он не обращался.

Трагедия на Ключевском вулкане произошла с группой из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России — 10 туристов и двух гидов новосибирской туркомпании.

3 сентября 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид — девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по словам его спустившегося коллеги, когда он уходил, товарищ признаков жизни уже не подавал. До трех выживших спасатели добрались во вторник. Всех троих эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС в ближайший населенный пункт (поселок Ключи).

Ожидается, что тела девяти погибших альпинистов эвакуируют с Ключевского вулкана в среду.

По данным СКР, погибшие альпинисты прибыли на Камчатку из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь и Магнитогорск.

По факту трагедии следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек" и "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.