Соглашение по реализации проекта подписали во вторник на Восточном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев и основатель и генеральный директор ООО "Антерра" Александр Тертычный.

"В рамках проекта на острове Итуруп в районе озера Рейдовое появится четырехзвездочная гостиница со СПА-комплексом. Компания "Антерра" вложит в проект свыше 2 млрд рублей. Планируется, что гостиница на 121 номер будет введена в строй к 2026 году", — говорится в сообщении.

Площадь объекта составит более 1,2 тыс. квадратных метров. По словам Тертычного, отель на Итурупе войдет в сеть Green Flow.

Пресс-служба напоминает, что в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина введен преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах. Организации, зарегистрированные на территории островов с 1 января 2022 года, полностью освобождаются от уплаты налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, налога на имущество на 20 лет с момента регистрации. Также к ним применяется пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6%.

Первый отель под брендом Green Flow ("Грин Флоу") компания "Антерра" открыла на курорте Роза Хутор в 2017 году. В октябре этого года в Санкт-Петербурге откроется оздоровительно-термальный комплекс "Грин Флоу Лахта Парк". Отели бренда строятся в Калужской области, на Байкале, планируются к строительству в Якутии, Мурманске, Карелии и на Камчатке.