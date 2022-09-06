"Здесь уже из 53 выбранных проектов корпорацией "Туризм.РФ" с участием Минстроя определены параметры развития инфраструктуры на территории. Надо отметить, что семь проектов выбраны с территории Дальневосточного федерального округа", — сказал Файзуллин.

Он добавил, что результаты ожидаются уже в ближайшие семь лет. Также планируют построить трехзвездочные, четырехзвездочные и пятизвездочные отели.

"Надо отметить, что более 700 млрд рублей предусматривает программа туризма. Это — и бюджетные, и не бюджетные средства. Две трети этих средств связаны так или иначе с инфраструктурой, то есть, это строительство, поэтому министерство строительства вовлечено в государственную программу и активно работает с Ростуризмом и корпорацией "Туризм.РФ", — уточнил глава Минстроя РФ.

Ранее сообщалось, что корпорацией "Туризм.РФ" сформирован первый пул из 53 проектов, которые позволят создать к 2030 году по всей стране 20 тыс. номеров. Общий объем финансирования по ним составляет 387 млрд рублей, из них 36,5 млрд — средства корпорации. На данный момент по 14 проектам инвесторы уже приступили к проектированию, по 6 начата стройка. Первые объекты на 315 номеров планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года.

Кроме того, уже формируется второй пул инвесторов — на рассмотрении в корпорации находится еще 29 проектов на 9 тыс. номеров.

На 2022 год корпорации уже предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 млрд рублей. До 2024 года на вход в уставный капитал проектов дополнительно будет направлено 25,5 млрд рублей. Еще 22,3 млрд рублей предусмотрено на субсидирование процентной ставки по кредитам.