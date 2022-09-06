"Японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси осудил этот шаг России, назвав его абсолютно неприемлемым", — передает "Киодо".

Также министр заявил, что Токио еще не получил официального уведомления от Москвы по этому поводу. Хаяси добавил, что японское правительство направило по дипломатическим каналам протест РФ в связи с данными событиями.

Кроме того, как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно подверг критике власти России за то, что в сфере проведения учений "Восток-2022" оказалась южная часть Курильских островов, территориальную принадлежность которой оспаривает Токио.

Мацуно отметил, что Минобороны Японии также зафиксировало стрельбы шести российских и китайских кораблей в Японском море в 190 км к западу от мыса Камуи на острове Хоккайдо.

В воскресенье в Минобороны КНР сообщили, что военные Китая участвуют в совместных с РФ учениях в Японском море. В частности, военнослужащие отрабатывают навыки уничтожения морских мин. Однако, поясняет SCMP, неясно, участвуют ли китайские военные в учениях непосредственно на Курильских островах.

Накануне стало известно, что премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей.

МИД России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.