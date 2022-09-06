"Сама тематика — развитие туризма — очень важна, так как с учетом разного рода ограничений турпоток в Дагестан вырос в разы. По данным на август мы приняли более 1,5 млн туристов", — сказал Меликов.

Он отметил, что при этом рост турпотока в регион продолжается. В связи с этим возникла необходимость развивать инфраструктуру — гостиницы, места размещения, дороги.

Меликов подчеркнул, что все сферы туризма, которые есть, для Дагестана присущи. Это — и экотуризм, и пляжный отдых, и возможность посещения исторических и памятных мест, спортивный туризм, гастрономический, конные прогулки, рафтинг и многое другое.

"С прошлого года мы занимаемся развитием туристической инфраструктуры, формированием кластеров туристических, которые должны обеспечить приезжающих гостей всем необходимым, начиная от проживания и заканчивая вопросами логистики", — пояснил глава региона.

Он добавил, что есть поддержка в этом вопросе со стороны правительства РФ и губернаторов других регионов.