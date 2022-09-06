"7 сентября и в ночь на 8 сентября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется усиление ветра 23 — 28 м/с, местами 33-35 м/с — ураган", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь на 7 сентября года на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского и Углегорского районов ожидается сильный дождь, местами очень сильный.

Днём 7 сентября и в последующие сутки на реках Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.

Администрациям муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, сообщает пресс-служба. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС региона.

Спасатели просят население и гостей региона не покидать пределы населённых пунктов до улучшения погоды, отложить выезды на рыбалку и охоту, туристическим группам рекомендовано переждать непогоду в подготовленных для этого местах.